Офицер ВМФ Израиля будет находиться в Бахрейне на постоянной основе

Манама, 11 февраля. Старший офицер военно-морского флота Израиля будет постоянно находиться в Бахрейне в рамках мер по налаживанию более тесных связей в оборонной и разведывательной сферах между Тель-Авивом и Манамой, сообщил Channel 13.

Офицер, личность которого остается неизвестной, займет свою должность в ближайшие недели и будет поддерживать связь с Пятым флотом ВМС США, который базируется в Бахрейне. По данным СМИ, назначение было одобрено министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

Israel appoints navy officer to permanent position in Bahrainhttps://t.co/QKJQnscKqb pic.twitter.com/SlE4WMaGB7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 11, 2022

Тель-Авив и Манама официально нормализовали дипломатические отношения 15 сентября 2020 года при содействии экс-президента США Дональда Трампа. В тот же день был подписан «Авраамский договор» между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). С тех пор арабские монархии укрепили связи с еврейским государством в областях торговли, туризма и безопасности.

В начале февраля Бени Ганц был принят королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой. По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности для координации усилий против общего врага — Ирана.

Breaking: Israel's Defense Minister Benny Gantz, has landed in Bahrain to meet with top officials, including the king, to sign security agreements between the two countries ???????????????? pic.twitter.com/1K0D0WxlrV — Inbar Cohen (@InbarCohen13) February 2, 2022

Министерство обороны Израиля заявило, что меморандум о взаимопонимании с Бахрейном нацелен на сотрудничество в области разведки, военного и промышленного сотрудничества, а также других областей. Договор в сфере безопасности стал первым в своем роде документом между Израилем и государством Персидского залива.

В ходе визита в Бахрейн Ганц также посетил штаб-квартиру Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Напряженность в Персидском заливе между Ираном и арабскими государствами в последние недели возросла после атак на Саудовскую Аравию и Эмираты со стороны йеменского движения «Ансар Аллах», предположительно пользующегося поддержкой Тегерана. Израиль выступил с решительным осуждением атак хуситов на ОАЭ. К слову, одна из них была совершена в день, когда президент еврейского государства Ицхак Герцог находился с официальным визитом в Эмиратах.