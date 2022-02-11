Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:43
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Офицер ВМФ Израиля будет находиться в Бахрейне на постоянной основе

Весь мир
Офицер ВМФ Израиля будет находиться в Бахрейне на постоянной основе
commons.wikimedia.org  /  Zairon / CC BY-SA 4.0

Манама, 11 февраля. Старший офицер военно-морского флота Израиля будет постоянно находиться в Бахрейне в рамках мер по налаживанию более тесных связей в оборонной и разведывательной сферах между Тель-Авивом и Манамой, сообщил Channel 13.

Офицер, личность которого остается неизвестной, займет свою должность в ближайшие недели и будет поддерживать связь с Пятым флотом ВМС США, который базируется в Бахрейне. По данным СМИ, назначение было одобрено министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

Тель-Авив и Манама официально нормализовали дипломатические отношения 15 сентября 2020 года при содействии экс-президента США Дональда Трампа. В тот же день был подписан «Авраамский договор» между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). С тех пор арабские монархии укрепили связи с еврейским государством в областях торговли, туризма и безопасности.

В начале февраля Бени Ганц был принят королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой. По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности для координации усилий против общего врага — Ирана.

Министерство обороны Израиля заявило, что меморандум о взаимопонимании с Бахрейном нацелен на сотрудничество в области разведки, военного и промышленного сотрудничества, а также других областей. Договор в сфере безопасности стал первым в своем роде документом между Израилем и государством Персидского залива.

В ходе визита в Бахрейн Ганц также посетил штаб-квартиру Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Напряженность в Персидском заливе между Ираном и арабскими государствами в последние недели возросла после атак на Саудовскую Аравию и Эмираты со стороны йеменского движения «Ансар Аллах», предположительно пользующегося поддержкой Тегерана. Израиль выступил с решительным осуждением атак хуситов на ОАЭ. К слову, одна из них была совершена в день, когда президент еврейского государства Ицхак Герцог находился с официальным визитом в Эмиратах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Офицер ВМФ Израиля будет находиться в Бахрейне на постоянной основе
бахрейн израиль
Комментировать