Тодоровский и Брик хотели увезти 12-летнюю дочь из США

Москва, 11 февраля. Сценарист и продюсер Валерий Тодоровский говорил, что планировал вместе с актрисой Евгенией Брик забрать 12-летнюю дочь из Америки в Россию.

Знаменитая супружеская пара уехала из России в 2008 году. Дочь режиссера и актрисы с первого класса ходила в американскую школу. Перед смертью Брик Тодоровский говорил, что они с женой подобрали школу в Москве, в которую скоро пойдет наследница.

Родители выбрали русскокультурное и русскоговорящее учебное заведение, чтобы школьница смогла полностью погрузиться в родной менталитет. Тодоровский в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» рассказывал, что хочет, чтобы дочь смогла прочитать на русском языке «Анну Каренину».

Брик скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. О недуге знали только ее близкие.