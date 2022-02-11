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Компания «Роснефть» получила рекордную прибыль по итогам 2021 года

Экономика
Компания «Роснефть» получила рекордную прибыль по итогам 2021 года
knpz.rosneft.ru

Москва, 11 февраля. Прибыль «Роснефти» по итогам 2021 года выросла в шесть раз, до 900 млрд рублей. Акционеры смогут рассчитывать на рекордные дивиденды за второе полугодие минувшего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков Bloomberg.

Дивиденды «Роснефти» за первое полугодие 2021 года составили 18,03 рубля за акцию. Компания потратила на выплаты акционерам 191,04 млрд руб. Согласно данным Мосбиржи, стоимость одной акции «Роснефти» равна 573,40 рубля.

«Роснефть» в ноябре 2021 года купила у компании Shell долю в немецком нефтеперерабатывающем заводе РСК в городе Шведт. Аналитики предполагают, что сделка была заключена на выгодных для «Роснефти» условиях.

Самая крупная брокерская фирма России БКС считает вложения в акции «Роснефти» самыми перспективными на рынке. В 2022 году компания планирует увеличить добычу нефти на 9%. Благодаря этому суточные объемы добычи энергоносителя вырастут на 345 тыс. баррелей.

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