Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:42
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Министр обороны Британии Уоллес заявил о стремлении НАТО сохранить отношения с Россией

Армия
Министр обороны Британии Уоллес заявил о стремлении НАТО сохранить отношения с Россией
nato.int

Москва, 11 февраля. Североатлантический альянс настроен сохранить отношения с Москвой, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По словам чиновника, НАТО будет соблюдать все соглашения по вопросам безопасности, заключенные с российской стороной.

«Каждое государство обладает равным правом на обеспечение безопасности, и НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные, в том числе с российским правительством», — сказал Уоллес.

Ранее британский министр назвал конструктивным диалог с Шойгу. Он отметил, что во время переговоров затрагивались различные вопросы, в том числе ситуация на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Министр обороны Британии Уоллес заявил о стремлении НАТО сохранить отношения с Россией
россия нато британия уоллес
Комментировать