Министр обороны Британии Уоллес заявил о стремлении НАТО сохранить отношения с Россией

Москва, 11 февраля. Североатлантический альянс настроен сохранить отношения с Москвой, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По словам чиновника, НАТО будет соблюдать все соглашения по вопросам безопасности, заключенные с российской стороной.

«Каждое государство обладает равным правом на обеспечение безопасности, и НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные, в том числе с российским правительством», — сказал Уоллес.

Ранее британский министр назвал конструктивным диалог с Шойгу. Он отметил, что во время переговоров затрагивались различные вопросы, в том числе ситуация на Украине.