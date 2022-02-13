Уход от традиционной репрезентации: почему во «Властелине колец» появились чернокожие эльфы

В настоящее время в мире пользуются спросом экранизации знаменитых фэнтези-произведений в формате сериалов. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

«Наиболее значимым произведением, положившим основу тенденции таких экранизаций, пока остается знаменитая «Игра престолов». За ней последовала экранизация саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». А теперь выходит экранизация по мотивам произведений Толкина из цикла об истории Средиземья», — напомнил культуролог.

Но если в отношении актерского состава «Игры престолов» старались соблюдать схожесть внешности актеров с их книжными прообразами, то в случае с «Ведьмаком» создатели придерживались принципиально другой политики — когда внешнее сходство ряда второстепенных персонажей с их книжными прообразами решили полностью игнорировать, заметил эксперт.

«И даже более того: они решили взять на такие роли ряд актеров вообще другой этнической принадлежности и цвета кожи, чем, опять же, изначальные книжные прообразы. И в целом в угоду этническому разнообразию в экранизации «Ведьмака», который является средневековым фэнтези, актеры, играющие представителей одних и тех же закрытых групп, оказались представителями самых разных этносов. В этой экранизации происходят такие картины, когда в одном средневековом обособленном государстве бок о бок живут представители белых и чернокожих. При этом дополнительно никак не объясняется, как и за счет чего у них там сложилось такое этническое разнообразие», — высказался собеседник ФАН.

По его словам, это не значит, что «мы не хотим видеть в экранизациях фэнтези чернокожих актеров».

Федеральное агентство новостей /

«Просто надо осознавать, что в произведениях, являющихся аллюзиями на средневековье, этнические отличия являются важным нюансом», — подчеркнул Пархоменко.

По его словам, готовящийся к выходу сериал «Властелин колец», согласно первым кадрам, появившимся в Сети, «собирается наступать на те же грабли».

«Чернокожие и белые дворфы, живущие бок о бок в одном и том же закрытом подземном государстве, то же самое с эльфами, живущими бок о бок в изолированных лесных сообществах. Тут проблема в том, что, скорее всего, нам опять не пояснят, как так получилось. Как в одних и тех же сообществах, длительное время живущих изолированно, может существовать это этническое разнообразие? Или чернокожие дворфы приезжают к белым в гости из каких-то дальних стран?» — выразил свое мнение культуролог.

Он отметил, что любая экранизация вправе считаться самостоятельным произведением, не следовать один в один оригиналу.

«Но как самостоятельное произведение экранизация может быть и достойной, и посредственной. А если в произведении нарушена внутренняя логика его мира или если авторы относятся к продумыванию деталей и нюансов спустя рукава, это все — признаки посредственности. Плюс к этому экранизация, исходя даже из самого названия, должна давать интересный визуальный опыт для зрителя. Если же нужно абстрагироваться от визуальной репрезентации истории, например, не обращать внимания на внешность героев, то тогда в самом формате экранизации теряется смысл», — резюмировал эксперт.

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