Житель Улан-Удэ отбыл наказание за убийство матери и насмерть забил пожилого отца

Улан-Удэ, 11 февраля. Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство пожилого отца. Преступление произошло 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба СКР.

Злоумышленник пришел в гости к 64-летнему пенсионеру на дачу. После этого они начали распивать напитки. Спустя время мужчина уснул, но позже встал и увидел, как его отец пьет пиво. Из-за этого разгорелась ссора. В ходе нее обвиняемый избил потерпевшего. В результате он умер в больнице.

За несколько лет до происшествия гражданин освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство матери. В ближайшее время суд рассмотрит новое уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд в Кузбассе вынес приговор 50-летнему местному жителю, который проходил обвиняемым по делу об убийстве коллеги. Злоумышленник расправился с мужчиной из-за пьянства на рабочем месте.