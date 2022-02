Расположенному вдоль побережья африканскому культурному наследию грозит исчезновение

Кейптаун, 11 февраля. Глобальная группа экспертов по климатическим рискам и наследию представила первую комплексную оценку воздействия повышения уровня моря на объекты культурного и природного достояния Африки. Команда потратила год, чтобы определить и нанести на карту границы 284 прибрежных артефактов, а также смоделировать последствия глобального потепления на них.

Авторы исследования обнаружили, что 56 объектов, или 20%, находятся под угрозой исчезновения, включая входящие во Всемирное наследие ЮНЕСКО руины древнего алжирского города Типаза и египетские археологические памятники Северного Синая.

Есть несколько государств, в которых последствия изменения климата затронут все прибрежные объекты наследия. Речь идет о Джибути, Камеруне, Конго, Ливии, Мозамбике, Мавритании и Намибии. При наихудшем сценарии войдут Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Судан и Танзания.

В зоне повышенного риска — острова, особенно второй по размеру атолл в мире Альдабра, принадлежащий государству Сейшелы, и документирующий работорговлю гамбийский Кунта-Кинтех.

