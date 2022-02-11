Расположенному вдоль побережья африканскому культурному наследию грозит исчезновение

Кейптаун, 11 февраля. Глобальная группа экспертов по климатическим рискам и наследию представила первую комплексную оценку воздействия повышения уровня моря на объекты культурного и природного достояния Африки. Команда потратила год, чтобы определить и нанести на карту границы 284 прибрежных артефактов, а также смоделировать последствия глобального потепления на них.

Авторы исследования обнаружили, что 56 объектов, или 20%, находятся под угрозой исчезновения, включая входящие во Всемирное наследие ЮНЕСКО руины древнего алжирского города Типаза и египетские археологические памятники Северного Синая.

«По прогнозам, к 2050 году число подверженных воздействию объектов увеличится более чем втрое и достигнет почти 200 независимо от сценария потепления», — добавили эксперты.

Есть несколько государств, в которых последствия изменения климата затронут все прибрежные объекты наследия. Речь идет о Джибути, Камеруне, Конго, Ливии, Мозамбике, Мавритании и Намибии. При наихудшем сценарии войдут Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Судан и Танзания.

«Это очень тревожно, потому что ни одна из этих стран в настоящее время не демонстрирует адекватного управления или потенциала для прогнозирования и создания защиты наследия, соизмеримой с серьезностью опасности», — подчеркнули авторы исследования.

В зоне повышенного риска — острова, особенно второй по размеру атолл в мире Альдабра, принадлежащий государству Сейшелы, и документирующий работорговлю гамбийский Кунта-Кинтех.

#Aldabra is the world's second-largest coral atoll. It is situated in the Aldabra Group of islands in the #Indian Ocean pic.twitter.com/SusbEXI2Zv — Сергей Рязанский (@SergeyISS) October 24, 2017

Также эксперты подчеркнули важность создания мер не только по адаптации стран к глобальному потеплению, но и по минимизации негативных последствий, что совокупно защитит культурное и природное наследие Африки.

«Если смягчение последствий изменения климата успешно сократит выбросы парниковых газов с высокого до умеренного уровня, то к 2050 году количество находящихся под угрозой затопления и эрозии объектов сократится на 25%, что стало бы значительной экономией с точки зрения потерь и ущерба», — разъяснили они.

#Gambia Kunta Kinteh Island will soon be taking over by the River. pic.twitter.com/NgjeaUBfK6 — alhagiemanka (@ALHAGIEMANKA) March 21, 2019

Результаты исследования, по мнению авторов, помогут определить приоритетные, более подверженные риску объекты и приступить к немедленной защите африканского наследия. Ранее эксперты проследили связь между изменениями климата и конфликтами, а военные аналитики заявили о потенциальных битвах, которые могут произойти в Африке.