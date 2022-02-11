Саудовская Аравия и ОАЭ могут поддержать нефтерынок наращиванием добычи

Париж, 11 февраля. Волатильность нефтяного рынка снизится, если Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия повысят добычу ресурса, считают в Международном энергетическом агентстве.

Февральский отчет International Energy Agency гласит, что стабильность в нефтяном секторе может быть налажена благодаря увеличению добычи энергоносителя со стороны таких государств, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

ОПЕК+ с начала прошлого года каждый месяц поднимает квоты на 0,4 млн баррелей топлива в сутки. Однако в декабре коммерческие запасы черного золота стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, сократились на 60 млн баррелей и составили 2,68 млрд «бочек» — исторический минимум за последние семь лет.

Отмечается, что данные резервы могли бы покрыть потребности членов ОЭСР в нефти примерно в течение 60 дней. По мнению специалистов МЭА, только ОАЭ и Саудовская Аравия в рамках соглашений ОПЕК+ имеют в наличии достаточное количество мощностей, чтобы повысить добычу и восполнить потери мирового рынка.

Издание Reuters заметило впоследствии, что после публикации данного отчета, фьючерсы на энергоресурс сорта Brent вышли на максимум за сессию, зафиксировавшись около отметки в 92,08 доллара.

Глобальный спрос на энергоноситель в 2021-2022 годах увеличится на 200 тыс. баррелей в сутки выше того прогноза, который был актуален ранее, подметили в январе эксперты Международного энергетического агентства.