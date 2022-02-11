Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:42
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Саудовская Аравия и ОАЭ могут поддержать нефтерынок наращиванием добычи

Экономика
Саудовская Аравия и ОАЭ могут поддержать нефтерынок наращиванием добычи
wikipedia.org  /  Public Domain

Париж, 11 февраля. Волатильность нефтяного рынка снизится, если Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия повысят добычу ресурса, считают в Международном энергетическом агентстве.

Февральский отчет International Energy Agency гласит, что стабильность в нефтяном секторе может быть налажена благодаря увеличению добычи энергоносителя со стороны таких государств, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

ОПЕК+ с начала прошлого года каждый месяц поднимает квоты на 0,4 млн баррелей топлива в сутки. Однако в декабре коммерческие запасы черного золота стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, сократились на 60 млн баррелей и составили 2,68 млрд «бочек» — исторический минимум за последние семь лет.

Отмечается, что данные резервы могли бы покрыть потребности членов ОЭСР в нефти примерно в течение 60 дней. По мнению специалистов МЭА, только ОАЭ и Саудовская Аравия в рамках соглашений ОПЕК+ имеют в наличии достаточное количество мощностей, чтобы повысить добычу и восполнить потери мирового рынка.

Издание Reuters заметило впоследствии, что после публикации данного отчета, фьючерсы на энергоресурс сорта Brent вышли на максимум за сессию, зафиксировавшись около отметки в 92,08 доллара.

Глобальный спрос на энергоноситель в 2021-2022 годах увеличится на 200 тыс. баррелей в сутки выше того прогноза, который был актуален ранее, подметили в январе эксперты Международного энергетического агентства.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Саудовская Аравия и ОАЭ могут поддержать нефтерынок наращиванием добычи
нефть саудовская аравия оаэ мэа ОПЕК+
Комментировать