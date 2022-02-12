Польша пытается опротестовать решение суда против «Газпрома», которого сама добилась

Требование польских представителей в судебном порядке отменить решения, на которых они же настояли несколько лет назад, в просторечии именуется «наглостью». Они пытаются получить выгоду, так как ситуация на рынке изменилась, но шансов у Польши немного. Ведь тогда Стокгольмский суд должен будет признать, что принял по настоянию Варшавы незаконное решение против России. Об этом ФАН рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Накануне стало известно, что польская компания PGNiG предъявила «Газпрому» иск о снижении цены на газ на основании запроса от 1 ноября 2017 года. При этом в 2020 году Варшава выиграла у «Газпрома» суд с требованием, чтобы цена на газ устанавливалась на бирже.

Общественный деятель Иван Соловьев счел удивительным поведение представителей польской компании, которая менее пяти лет назад добилась решения, которым сегодня оказалась недовольна. Он напомнил, что власти Польши последние годы систематически выступают против реализации проектов российской компании «Газпром», услугами которой при этом пользуются. Ведь Польша обогревается российским газом.

«Формула цены на газ, утвержденная на европейском рынке, появилась благодаря усилиям Польши, которая добивалась подобных правил в судебном порядке. Эти господа настаивали на «рыночных отношениях», так как могли получить от этого сиюминутную выгоду, но, когда рынок качнулся в другую сторону, они стали хитрить. Сегодня поляки подали в суд, фактически, на свои собственные условия. Обычное удорожание товара Варшава сегодня называет форс-мажором и опять хочет ввести новую формулу расчета. Подобные ухищрения видятся откровенно нечестной игрой со стороны наших оппонентов», — высказал свое мнение доктор юридических наук.

pixabay.com /

Собеседник ФАН напомнил, что рыночные условия изменились, цены на газ на международной бирже сегодня высоки, благодаря этому «Газпром» сумел компенсировать потери, причиненные российской компании в результате исполнения решения международного суда. Эксперт сказал, что расценивает произошедшее как нормальный и справедливый ход событий. Он выразил уверенность, что компания «Газпром» докажет свою правоту, иначе Стокгольмскому арбитражу надо будет признать, что несколько лет назад он принял незаконное решение, и выплатить России связанные с этим компенсации.

Ранее ФАН рассказал, почему история от СБУ про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве, выглядит неправдоподобной. При этом гражданина Украины, который сомневается в нелепых обвинениях, выдвигаемых Киевом в сторону Москвы, а теперь и Минска, могут объявить врагом государства.