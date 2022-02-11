Продажи новостроек на российском рынке оказались рекордными в 2021 году

Москва, 11 февраля. Росреестр сообщил, что в 2021 году на первичном рынке недвижимости было совершено почти 900 тысяч сделок. Это на 17% больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС.

Рекорд 2014 года по количеству сделок удалось побить спустя более 6 лет.

«Общее количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных Росреестром в период с января по декабрь 2021 года, в целом по России составило 898,6 тыс. Показатель ДДУ в 2021 году выше на 17%, чем в 2020 году (763,8 тыс.)», — сообщила пресс-служба Росреестра.

Больше всего квартир в новостройках было куплено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Спрос на жилье на вторичном рынке в 2021 году вырос на 14,5%. Наибольшее число сделок было в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Свердловской области и Татарстане.

Рост стоимости жилья в РФ может замедлиться, поскольку на него падает спрос. Снижение покупательской активности связано с повышением ставок по ипотеке.