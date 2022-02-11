Ливия, Алжир и Тунис проведут совместную конференцию по цифровой экономике

Триполи, 11 февраля. Ливия, Тунис и Алжир готовятся к проведению совместной конференции по свободной цифровой экономической трансформации в Африке.

Об этом сообщил организатор мероприятия Ясин Абу Сривиль. В ходе пресс-конференции в штаб-квартире Управления по поощрению инвестиций и приватизации в Триполи он добавил, что симпозиум направлен на продвижение культуры цифровой экономики в свете зависимости африканских стран от традиционных методов ведения хозяйства.

«Программа конференции включает проведение рабочих сессий стран-участниц для обмена опытом», — добавил эксперт.

Он указал, что в настоящее время существует острая необходимость экономических преобразований на фоне ожиданий снижения мировых цен на нефть, а также ввиду неэффективности методов диверсификации в государственном и частном секторах. Со своей стороны, председатель подготовительного комитета Абдель Сами Амер подтвердил, что предстоящее мероприятие представляет собой продолжение аналогичной конференции по Средиземноморью, которая состоялось в ноябре прошлого года.

Примечательно, что трехсторонний симпозиум по свободной цифровой экономической трансформации в Африке проведет свое первое заседание 1 марта в столице Туниса. Он состоится при поддержке Управления по поощрению инвестиций и приватизации и Фонда финансовых возможностей Национального совета по планированию.

Стоит отметить, что на днях Центробанк Ливии запустил работу платформы электронной коммерции. Данные меры направлены на развитие в стране цифровых платежей.