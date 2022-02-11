Мэрия Элисты не подтвердила сведения об увольнении главы администрации Трапезникова

Элиста, 11 февраля. Мэрия опровергла слухи об отставке руководителя администрации города Дмитрия Трапезникова.

Недавно в Сети появились данные, что чиновник якобы написал заявление об увольнении. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что Дмитрий Трапезников находится в отпуске. Чиновник занимает свой пост с марта 2020 года.

«Он в отпуске с прошлой недели, в понедельник выходит на работу», — передает сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке главы республики Марий Эл Александра Евстифеева. По его словам, Кремль не имеет сведений об уходе руководителя субъекта со своего поста.