Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:42
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Мэрия Элисты не подтвердила сведения об увольнении главы администрации Трапезникова

Политика
Мэрия Элисты не подтвердила сведения об увольнении главы администрации Трапезникова
TACC  /  Матыцин Валерий

Элиста, 11 февраля. Мэрия опровергла слухи об отставке руководителя администрации города Дмитрия Трапезникова.

Недавно в Сети появились данные, что чиновник якобы написал заявление об увольнении. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что Дмитрий Трапезников находится в отпуске. Чиновник занимает свой пост с марта 2020 года.

«Он в отпуске с прошлой недели, в понедельник выходит на работу», — передает сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке главы республики Марий Эл Александра Евстифеева. По его словам, Кремль не имеет сведений об уходе руководителя субъекта со своего поста.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мэрия Элисты не подтвердила сведения об увольнении главы администрации Трапезникова
отставка трапезников мэрия
Комментировать