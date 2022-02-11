ВЭБ.РФ рассматривает вариант продажи своей доли в «Русале» из-за цен на алюминий

Москва, 11 февраля. ВЭБ.РФ намеревается продать 3,15% «Русала». Госкорпорация приобрела этот пакет в ходе IPO алюминиевой компании в 2010 году и теперь может реализовать его на бирже, передает РБК.

По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании «Русал»оставалась без изменений. Сегодня цена такого пакета на бирже равняется 515 млн долларов.

«Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal», — заявила исполнительный директор ВЭБ.РФ Екатерина Серебрянникова.

К таким размышлением госкорпорацию сподвигло серьезное подорожание алюминия. Его стоимость на бирже в Лондоне вышла к отметке 3100 долларов за тонну, что является почти максимумом 2008 года.