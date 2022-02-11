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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с американским коллегой Милли

Армия
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с американским коллегой Милли
пресс-служба Минобороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 11 февраля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Марком Милли актуальные вопросы международной безопасности.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что стороны провели переговоры в телефонном режиме.

«Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины. Министр обороны Британии назвал диалог конструктивным и откровенным.

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