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Российские пассажиры предложили ввести единые габариты ручной клади в самолетах

Общество
Российские пассажиры предложили ввести единые габариты ручной клади в самолетах
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой на законодательном уровне установить единые правила провоза ручной клади в самолетах.

Соответствующее предложение было направлено в Минтранс России. На сегодняшний день подобные параметры на уровне закона никак не закреплены, поэтому авиаперевозчики руководствуются внутренними нормами, пишут «Известия».

По размерам ручной клади у авиакомпаний России встречается шесть различных вариантов от 120 до 90 сантиметров по сумме трех измерений. Максимально допустимая масса багажа для бесплатного провоза составляет пять килограммов. При этом сами перевозчики отмечают, что данная инициатива является избыточной.

Авиакомпания «Аэрофлот» и оператор спутниковой связи СТЭККОМ за 2021 год подключили к бесплатному интернету 34 самолета. Возможность выхода в Сеть пополнила список развлечений во время полетов.

Авиакомпания «Аэрофлот» за 2021 год подключила к бесплатному интернету 34 самолета. Возможность выхода в Сеть пополнила список развлечений во время полетов.

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самолет правила ручная кладь
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