Муниципалитет Бенгази призвал миссию ООН не вмешиваться в дела Ливии

Бенгази, 11 февраля. Муниципалитет Бенгази заявил о своем одобрении утвержденного Палатой представителей нового премьер-министра, призвав международное сообщество и Миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) соблюдать их обещание не вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства.

В своем заявлении на странице Facebook городское управление приветствовало также объявленную законодательным органом дорожную карту переходного периода, предусматривающую проведение президентских и парламентских выборов через 14 месяцев. Депутаты одобрили новый документ в ходе очередного заседания, состоявшегося в понедельник, 7 февраля.

«Мы предупреждаем всех заговорщиков и тех, кто спекулирует на войнах и всеми средствами стремится поднять в стране мятеж, что люди не будут стоять сложа руки перед лицом их козней. В заключение подтверждаем единство Ливии и ее народа с севера на юг и с востока на запад и предостерегаем всех, кто испытывает искушение причинить вред этой стране», — добавлено в заявлении муниципалитета.

Ранее Организация Объединенных Наций объявила о поддержке Абд аль-Хамида Дабибы на посту премьер-министра Ливии. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Возглавляемое Дабибой Правительство национального единства (ПНЕ) утратило легитимность еще 24 декабря одновременно с несостоявшимися президентскими и парламентскими выборами. В условиях последовавшего за этим острого кризиса власти Палата представителей объявила о формировании нового кабмина, главой которого избран прежний министр внутренних дел Фатхи Башага.