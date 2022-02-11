Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:41
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Активность на рынке недвижимости сохраняется в 2022 году, однако уже заметна тенденция к постепенной корректировке. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Экономист считает, что лучшее время для продажи квартиры было в прошлом году, когда цены на недвижимость стремительно росли.

«Если есть необходимость продать квартиру, то лучше это сделать сейчас, раз момент в прошлом году уже был упущен», — сказал Переславский.

Экономист уверен, что ситуация с покупкой жилья кардинально противоположная.

«Если есть необходимость в покупке жилья, то это нужно делать независимо от ставок или расклада на рынке. Но сейчас можно подождать несколько месяцев — до момента, когда ставки дойдут до пика и усилится снижение цен», — отметил эксперт.

Переславский подчеркнул, что заемщики, взявшие ипотеку по высокой ставке, смогут рефинансировать жилищный кредит через несколько лет, после того, как ЦБ снизит ключевую ставку и цены начнут падать.

Рост цен на недвижимость в РФ замедлился. Это связано с уменьшением числа покупателей, не торопящихся брать ипотеку под большие проценты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
россия ипотека жилье в РФ
Комментировать