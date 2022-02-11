Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году

Москва, 11 февраля. Активность на рынке недвижимости сохраняется в 2022 году, однако уже заметна тенденция к постепенной корректировке. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Экономист считает, что лучшее время для продажи квартиры было в прошлом году, когда цены на недвижимость стремительно росли.

«Если есть необходимость продать квартиру, то лучше это сделать сейчас, раз момент в прошлом году уже был упущен», — сказал Переславский.

Экономист уверен, что ситуация с покупкой жилья кардинально противоположная.

«Если есть необходимость в покупке жилья, то это нужно делать независимо от ставок или расклада на рынке. Но сейчас можно подождать несколько месяцев — до момента, когда ставки дойдут до пика и усилится снижение цен», — отметил эксперт.

Переславский подчеркнул, что заемщики, взявшие ипотеку по высокой ставке, смогут рефинансировать жилищный кредит через несколько лет, после того, как ЦБ снизит ключевую ставку и цены начнут падать.

Рост цен на недвижимость в РФ замедлился. Это связано с уменьшением числа покупателей, не торопящихся брать ипотеку под большие проценты.