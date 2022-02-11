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Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries

Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Покупатели Wildberries приобрели fashion-товары на рекордную сумму в 336 млрд рублей. Это на 55% превысило результат 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе онлайн-магазина.

Росту продаж поспособствовали дальнейший выход российского бизнеса в онлайн-сегмент и повышение частотности покупок благодаря тренду на «быструю моду». Роль также сыграло восстановление спроса на формальную деловую одежду поcле «удаленки».

При этом средний чек снизился: так, в категории одежды он составил около 592 руб. (-11%). На обувь покупатели в среднем тратили примерно 866 руб. (-15%), а на различные аксессуары — порядка 496 руб. (-17%). Падение средней стоимости покупки связано с феноменом «быстрой моды», а также ростом ассортимента товаров на онлайн-платформе благодаря развитию сотрудничества с предпринимателями.

Оборот Wildberries возрос почти вдвое по итогам 2021 года. Количество заказов за указанный период достигло 808,6 миллиона.

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предприниматели онлайн-продажи wildberries
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