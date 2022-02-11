Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга

Москва, 11 февраля. Певец Сергей Жуков высказался о ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Жуков признался, что ему обидно за российских фигуристов, которые после завершения командного турнира до сих пор не получили медали. Исполнитель считает подлостью перенос церемонии награждения.

«Мне чертовски обидно от того, как несправедливо поступают сейчас с нашими фигуристами! Подозревать 15-летнюю девочку в том, что она умышленно употребляла допинг — дикая глупость!» — написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @sezhukov

Жуков добавил, что такая ситуация является тяжелой для фигуристов, которые заслуженно одержали победу. Кроме того, им не называют причины происходящего.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова нашла сходство в допинг-скандалах российской фигуристки Камилы Валиевой и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.