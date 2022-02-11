«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»

Москва, 11 февраля. Компания «Молдовагаз» заплатила «Газпрому» 35 млн долларов за текущие поставки газа. Осталось перевести еще 61 млн долларов, сообщает «Спутник Молдова».

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что оставшаяся сумма будет перечислена «Газпрому», если все потребители вовремя заплатят по счетам и бюджетные компенсации поступят без задержек.

Компания «Молдовагаз» попросила потребителей ответственно отнестись к оплате газа, чтобы выполнить свои обязательства перед «Газпромом». Это необходимо для бесперебойных поставок газа в страну.

Согласно контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», подписанному 1 ноября 2021 года, оплата за сырье должна совершаться до 20 числа каждого месяца. Покупатель обязан полностью оплачивать уже потребленный газ и делать авансовый платеж на следующий месяц.

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