Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:40
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»

Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Компания «Молдовагаз» заплатила «Газпрому» 35 млн долларов за текущие поставки газа. Осталось перевести еще 61 млн долларов, сообщает «Спутник Молдова».

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что оставшаяся сумма будет перечислена «Газпрому», если все потребители вовремя заплатят по счетам и бюджетные компенсации поступят без задержек.

Компания «Молдовагаз» попросила потребителей ответственно отнестись к оплате газа, чтобы выполнить свои обязательства перед «Газпромом». Это необходимо для бесперебойных поставок газа в страну.

Согласно контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», подписанному 1 ноября 2021 года, оплата за сырье должна совершаться до 20 числа каждого месяца. Покупатель обязан полностью оплачивать уже потребленный газ и делать авансовый платеж на следующий месяц.

СПГ из США не смог и не сможет вытеснить российский газ с европейского рынка. США уйдут с рынка ЕС, как только стоимость СПГ в Азии повысится.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
россия молдова гпаз
Комментировать