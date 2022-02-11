Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном

Москва, 11 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слухи, что президент РФ Владимир Путин якобы провел приватную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По словам Пескова, в Кремле подобных новостей в публикациях СМИ не видели.

«Там нечего комментировать. Президент все это говорил публично», — сказал Песков в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на некие источники в окружении Макрона, что он якобы поучаствовал в приватной части переговоров с Путиным. Что именно на них обсуждалось, не уточняется.

Также Песков призвал с пониманием отнестись к путанице в географии у политиков Запада. По его словам нужно до последнего надеяться, что высказывания являются всего лишь оговорками.