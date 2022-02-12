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Можно ловить рыбку в мутной воде: почему афганским группировкам неинтересен Казахстан
Политика
Можно ловить рыбку в мутной воде: почему афганским группировкам неинтересен Казахстан
ФАН  / 

Влияние различных вооруженных группировок в Афганистане сильно возросло после падения режима Ашрафа Гани. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов заявил, что власти РФ не исключают вероятности того, что к беспорядкам в Казахстане в самом начале 2022 года может быть причастна Великобритания. Вместе с тем он подчеркнул, что эти события «точно никак не связаны с «афганской проблемой».

«В чем точно можно согласиться с господином Кабуловым, так это в том, что не «афганская проблема» стала причиной январских событий в Казахстане, — заметил Вородин. — «Талибану»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) нет никакого резона вмешиваться в казахстанские процессы. Да и ресурсов, и объектов влияния у них для этого просто нет. Зачем пуштунам-талибам (участникам «Талибана» — запрещенной в РФ террористической организации) — кто бы что ни говорил, их ядром были и остаются пуштуны — нужен «эмират Казахстан»?»

«Можно ловить рыбку в мутной воде»: почему афганским группировкам не интересен Казахстан
ФАН

Востоковед высказался и относительно других, «не талибских вооруженных группировок» в регионе.

«Их влияние очень усилилось после падения марионеточного режима американского ставленника Ашрафа Гани, — подчеркнул эксперт. — И зачем им Казахстан, если можно ловить рыбку в мутной воде раздираемого противоречиями Афганистана?»

Ранее Вородин оценил дружеское общение Путина и Макрона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан казахстан талибан вородин
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