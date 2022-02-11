Власти США готовятся к протестам дальнобойщиков

Вашингтон, 11 февраля. Правоохранительные органы в США готовятся к протестам дальнобойщиков, которые могут начаться в выходные и продлиться до марта. О возможной угрозе предупредило Министерство внутренней безопасности (DHS).

Federal, state and local law-enforcement agencies across the U.S. are bracing for the possibility of a protest by truckers that could begin this weekend and carry into March https://t.co/tJRomREerl — Bloomberg (@business) February 10, 2022

По данным ведомства, в середине февраля американские дальнобойщики собираются начать протесты, чтобы поддержать своих коллег из Канады, которые выступают против обязательной вакцинации от COVID-19. Акцию планируют приурочить к началу Суперкубка — 13 февраля.

«Хотя в настоящее время нет признаков планируемого насилия, но если сотни грузовиков соберутся в крупном мегаполисе, существует вероятность серьезного нарушения движения транспорта и работы коммерческих объектов и экстренных служб», — говорится в предупреждении Министерства внутренней безопасности.

В DHS также заявили, что отслеживают сообщения о подобных конвоях в США. Согласно заявлению, министерство предоставит дополнительный персонал для обеспечения безопасности во время Суперкубка.

Протесты в Канаде

Акции несогласия в Канаде началась 29 января, после того как правительство ввело ограничение для невакцинированных водителей на пересечение границы с США. По новым правилам, в случае отсутствия прививки они должны выжидать двухнедельный карантин, прежде, чем проехать.

Колонна из нескольких тысяч машин прибыла в Оттаву, на акции начали звучать и призывы к отмене ковидных ограничений в целом. В столице пришлось ввести чрезвычайное положение. Митингующих поддержали в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и других городах Канады.