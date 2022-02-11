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Власти США готовятся к протестам дальнобойщиков

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 20:41
Весь мир
Власти США готовятся к протестам дальнобойщиков
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth / dpa

Вашингтон, 11 февраля. Правоохранительные органы в США готовятся к протестам дальнобойщиков, которые могут начаться в выходные и продлиться до марта. О возможной угрозе предупредило Министерство внутренней безопасности (DHS).

По данным ведомства, в середине февраля американские дальнобойщики собираются начать протесты, чтобы поддержать своих коллег из Канады, которые выступают против обязательной вакцинации от COVID-19. Акцию планируют приурочить к началу Суперкубка — 13 февраля.

«Хотя в настоящее время нет признаков планируемого насилия, но если сотни грузовиков соберутся в крупном мегаполисе, существует вероятность серьезного нарушения движения транспорта и работы коммерческих объектов и экстренных служб», — говорится в предупреждении Министерства внутренней безопасности.

В DHS также заявили, что отслеживают сообщения о подобных конвоях в США. Согласно заявлению, министерство предоставит дополнительный персонал для обеспечения безопасности во время Суперкубка.

Протесты в Канаде

Акции несогласия в Канаде началась 29 января, после того как правительство ввело ограничение для невакцинированных водителей на пересечение границы с США. По новым правилам, в случае отсутствия прививки они должны выжидать двухнедельный карантин, прежде, чем проехать.

Колонна из нескольких тысяч машин прибыла в Оттаву, на акции начали звучать и призывы к отмене ковидных ограничений в целом. В столице пришлось ввести чрезвычайное положение. Митингующих поддержали в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и других городах Канады.

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