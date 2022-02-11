Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие

Москва, 11 февраля. Соединенное Королевство поставляет на Украину только оборонительное тактическое вооружение, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По его словам, такое оружие не представляет угрозы для других государств. Кроме того, поставки носят ограниченный характер.

«Мы поставляем Украине только оборонительные тактические вооружения. Эти ракеты ближнего радиуса действия нужны для защиты, и они ни в какой мере не представляют угрозы внешним странам, пока эти внешние страны не вторгаются на Украину», — сказал чиновник.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал западные страны прекратить поставки вооружения Киеву. Он уверен, что сворачивание милитаристской кампании НАТО позволит снизить напряженность вокруг Украины.