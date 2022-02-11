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Цена барреля нефти Urals может достичь 70 долларов по прогнозу ЦБ

Экономика
Цена барреля нефти Urals может достичь 70 долларов по прогнозу ЦБ
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. Центральный банк РФ повысил прогноз по ценнику на черное золото российского экспортного сорта.

Центробанк внес коррективы в ожидания от стоимости нефти марки Urals на текущий год. Так, регулятор полагает, что цена барреля в 2022 году составит 70 долларов, а не 65 долларов, как считалось ранее.

В 2023 году цена аналогичного объема энергоносителя установлена ЦБ у отметки в 65 долларов. До этого Банк России отталкивался от прогноза в 55 долларов.

Согласно прогнозу на 2024 год, стоимость «бочки» Urals должна составить 60 долларов. Предыдущие ожидания строились на цене в 50 долларов.

Цена отечественного энергоресурса в Европе на торгах в начале февраля первый раз с сентября 2014 года достигала 95 долларов за баррель. Организация стран — экспортеров нефти ранее сохранила прогноз об увеличении спроса на нефть в 2022 году. Некоторые изменения были внесены в оценку роста по результатам прошлого года за счет информации из США.

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