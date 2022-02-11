Цена барреля нефти Urals может достичь 70 долларов по прогнозу ЦБ

Москва, 11 февраля. Центральный банк РФ повысил прогноз по ценнику на черное золото российского экспортного сорта.

Центробанк внес коррективы в ожидания от стоимости нефти марки Urals на текущий год. Так, регулятор полагает, что цена барреля в 2022 году составит 70 долларов, а не 65 долларов, как считалось ранее.

В 2023 году цена аналогичного объема энергоносителя установлена ЦБ у отметки в 65 долларов. До этого Банк России отталкивался от прогноза в 55 долларов.

Согласно прогнозу на 2024 год, стоимость «бочки» Urals должна составить 60 долларов. Предыдущие ожидания строились на цене в 50 долларов.

Цена отечественного энергоресурса в Европе на торгах в начале февраля первый раз с сентября 2014 года достигала 95 долларов за баррель. Организация стран — экспортеров нефти ранее сохранила прогноз об увеличении спроса на нефть в 2022 году. Некоторые изменения были внесены в оценку роста по результатам прошлого года за счет информации из США.