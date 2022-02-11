Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:40
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
Фото из личного архива Марка Гаврилова  / 

28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Гранит». Он повествует о реальной истории инструкторов из России, приехавших в Мозамбик, чтобы подготовить местные вооруженные силы к битвам с бандформированиями, находящимися под покровительством ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация). Картина является продуктом создателей таких фильмов, как «Турист» и «Солнцепек». ФАН пообщался с исполнителем одной из основных ролей «Гранита» Марком Гавриловым — известным и популярным российским актером.

Марк, расскажите о своем персонаже, как Вы работали над его образом?

— Конструирование характера моего героя было сложным, но интересным процессом — в конце концов, я играл роль человека, который в действительности существовал, жил, воевал и любил. Сам я ни разу его не видел, но рассказали мне о нем немало. Полностью скопировать его модель поведения, конечно же, не получилось, но из тех наметок, что были предоставлены мне, я попытался воспроизвести образ этого парня, привнеся в него, разумеется, многое от себя лично.

Как происходили съемки, с какими трудностями Вам и Вашим коллегам пришлось столкнуться?

— Картина хоть и про Мозамбик, но снимали мы в Центральной Африке — пейзажи там кое-где похожи. Каких-то неприятных последствий от пребывания в стране с довольно недружественной фауной (включая насекомых) я не почувствовал — просто потому, что соблюдал особые правила пребывания там. В целом, это касается нахождения в любой подобного рода экзотической стране: надо принимать правильные таблетки и следить, чтобы тебя не покусали комары.

В Вашем актерском послужном списке, насколько я понял, преобладают жесткие и брутальные персонажи. Приходилось ли играть больше лирических героев, и интересны ли Вам такие роли в принципе?

«А что там папа делает в телевизоре?»: Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
Фото из личного архива Марка Гаврилова /

— Да, такие роли у меня есть, однако должен сказать, что мне они не совсем по душе. Персонажи боевых и экшен-фильмов мне гораздо ближе. Кроме того, как мне кажется, снять хорошую мелодраму гораздо сложнее, нежели качественный боевик. Тут нужен действительно достойный сценарий! А наше телевидение, откровенно говоря, загажено дешевым «мылом».

Вы хотели бы сыграть харизматичного злодея в какой-нибудь крупной картине? Как правило, такие персонажи запоминаются очень хорошо.

— Как Данила Козловский в «Караморе»? Честно говоря, такие мысли меня не посещали. По крайней мере, мечтами о таких ролях я точно не живу.

Ваша семья любит смотреть фильмы с Вами? Кого из родных можете назвать наиболее ярым поклонником вашего творчества?

— Доченька маленькая периодически смотрит. Иногда спрашивает маму: «А что там папа делает в телевизоре?». Мама отвечает: «Работает» — «А почему папа с автоматом?» — «Ну, потому что с автоматом». Интересно, что военные фильмы со мной она позволяет смотреть, а вот всякие мелодрамы — нет. Не то чтобы там были какие-то эротические сцены, но четырехлетнему ребенку вряд ли можно объяснить, почему папа признается в любви другой женщине.

Ранее ФАН взял интервью у актера Павла Григорьева, который рассказал о съемках сериала «Великолепная пятерка» в Крыму.

1 Организация запрещена на территории России.

Вернуться назад
Все новости / Интервью / «А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
россия актер шоу-бизнес гранит гаврилов
Комментировать