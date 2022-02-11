«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь

28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Гранит». Он повествует о реальной истории инструкторов из России, приехавших в Мозамбик, чтобы подготовить местные вооруженные силы к битвам с бандформированиями, находящимися под покровительством ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация). Картина является продуктом создателей таких фильмов, как «Турист» и «Солнцепек». ФАН пообщался с исполнителем одной из основных ролей «Гранита» Марком Гавриловым — известным и популярным российским актером.

— Марк, расскажите о своем персонаже, как Вы работали над его образом?

— Конструирование характера моего героя было сложным, но интересным процессом — в конце концов, я играл роль человека, который в действительности существовал, жил, воевал и любил. Сам я ни разу его не видел, но рассказали мне о нем немало. Полностью скопировать его модель поведения, конечно же, не получилось, но из тех наметок, что были предоставлены мне, я попытался воспроизвести образ этого парня, привнеся в него, разумеется, многое от себя лично.

— Как происходили съемки, с какими трудностями Вам и Вашим коллегам пришлось столкнуться?

— Картина хоть и про Мозамбик, но снимали мы в Центральной Африке — пейзажи там кое-где похожи. Каких-то неприятных последствий от пребывания в стране с довольно недружественной фауной (включая насекомых) я не почувствовал — просто потому, что соблюдал особые правила пребывания там. В целом, это касается нахождения в любой подобного рода экзотической стране: надо принимать правильные таблетки и следить, чтобы тебя не покусали комары.

— В Вашем актерском послужном списке, насколько я понял, преобладают жесткие и брутальные персонажи. Приходилось ли играть больше лирических героев, и интересны ли Вам такие роли в принципе?

Фото из личного архива Марка Гаврилова /

— Да, такие роли у меня есть, однако должен сказать, что мне они не совсем по душе. Персонажи боевых и экшен-фильмов мне гораздо ближе. Кроме того, как мне кажется, снять хорошую мелодраму гораздо сложнее, нежели качественный боевик. Тут нужен действительно достойный сценарий! А наше телевидение, откровенно говоря, загажено дешевым «мылом».

— Вы хотели бы сыграть харизматичного злодея в какой-нибудь крупной картине? Как правило, такие персонажи запоминаются очень хорошо.

— Как Данила Козловский в «Караморе»? Честно говоря, такие мысли меня не посещали. По крайней мере, мечтами о таких ролях я точно не живу.

— Ваша семья любит смотреть фильмы с Вами? Кого из родных можете назвать наиболее ярым поклонником вашего творчества?

— Доченька маленькая периодически смотрит. Иногда спрашивает маму: «А что там папа делает в телевизоре?». Мама отвечает: «Работает» — «А почему папа с автоматом?» — «Ну, потому что с автоматом». Интересно, что военные фильмы со мной она позволяет смотреть, а вот всякие мелодрамы — нет. Не то чтобы там были какие-то эротические сцены, но четырехлетнему ребенку вряд ли можно объяснить, почему папа признается в любви другой женщине.

Ранее ФАН взял интервью у актера Павла Григорьева, который рассказал о съемках сериала «Великолепная пятерка» в Крыму.

1 Организация запрещена на территории России.