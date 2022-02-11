Телефоны сотен жителей Иордании оказались взломаны израильским шпионским ПО

Амман, 11 февраля. Иорданское информационное агентство Ammon News заявило о факте взлома не менее двухсот телефонов, принадлежавших жителям страны, в том числе и членам королевского двора.

Издание процитировало источник в Вашингтоне, который заявил, что в настоящий момент израильские спецслужбы проверяют версию об использовании шпионского ПО Pegasus в упомянутой хакерской атаке.

At least 200 phones in Jordan, including some belonging to members of the Royal Hashemite Court, have been hacked by Israeli spyware https://t.co/Iq48ec41ax — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 11, 2022

В перечень пострадавших вошли активистка Хала Ахед Диб, журналист Дима Фаррадж, политик Мостафа Хамарне, члены Национального олимпийского комитета и Ханан Элатр — жена убитого саудовского диссидента Джамаля Хашогги.

Pegasus является продуктом израильской NSO Group. Его назначение — добыча приватной информации, содержащейся в мобильных телефонах: сообщений, фотографий, переписок, контактов, данных GPS, записей телефонных разговоров. Также программа способна включать голосовую или видеозапись по воле следящей стороны.

https://t.co/gnOoUGAhNC



LOGICIEL""PEGASUS"", CONÇU PAR L'ENTREPRISE ISRAÉLIENNE

NSO GROUP



AURAIT PERMIS D'ESPIONNER LES NUMÉROS D'AU MOINS 180 JOURNALISTES, 600 HOMMES ET FEMMES POLITIQUES

85 MILITANTS DES DROITS DE L'HOMME

OU ENCORE 65 CHEFS D'ENTREPRISE DE DIFFÉRENTS PAYS... — Rouibah . (@Rouibah11) February 11, 2022

Компания-разработчик утверждает, что ее продукт создан для борьбы с терроризмом и преступностью на государственном уровне и продается только в те страны, где «уважаются права человека». Однако продукт NSO Group постоянно оказывается в центре внимания по весьма неоднозначным поводам.

В частности, в 2018 году NSO стала фигурантом скандала, связанного с жестоким убийством саудовскими спецслужбами журналиста-диссидента Хашогги. Неназванный друг убитого подал на компанию иск в суд, утверждая, что телефон погибшего был взломан именно с помощью Pegasus.

The phone of Khashoggi's then-fiance, Hanan Elatr, was infected with Pegasus spyware developed by the Israeli NSO group in April 2018 while she was in UAE custody...https://t.co/X8ujzStojc — The New Arab (@The_NewArab) December 23, 2021

В июле же 2021 года в открытый доступ попал список с более чем 50 тысячами человек, которые якобы представляют интерес для пользователей Pegasus. Достоверность и происхождение этого перечня не установлены, однако публикация вызвала медийный резонанс. В список вошли члены арабских королевских семей, 85 правозащитников, 189 журналистов, 64 крупные фигуры из мира бизнеса, свыше 600 политиков и чиновников (включая президентов и премьер-министров) из всех частей света. NSO категорически опровергает любые обвинения.

Примечательно, что связанные со шпионским ПО скандалы не обошли и сам Израиль. 7 февраля глава израильского МВД Айелет Шакед предложила создать госкомиссию для расследования сообщений о взломе телефонов бизнесменов и чиновников, многие которых не подозревались в каком-либо преступном поведении и стали объектами наблюдения без получения полицией необходимого разрешения суда.

Среди пострадавших находятся высокопоставленные руководители министерств финансов, юстиции и связи, мэры и эфиопы-израильтяне, а также соратники бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Предположительно, жертвой шпионажа также стали родственники экс-премьера.