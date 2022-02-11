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Телефоны сотен жителей Иордании оказались взломаны израильским шпионским ПО

Весь мир
Телефоны сотен жителей Иордании оказались взломаны израильским шпионским ПО
Prt Scr youtube.com  /  TechTalkTV

Амман, 11 февраля. Иорданское информационное агентство Ammon News заявило о факте взлома не менее двухсот телефонов, принадлежавших жителям страны, в том числе и членам королевского двора.

Издание процитировало источник в Вашингтоне, который заявил, что в настоящий момент израильские спецслужбы проверяют версию об использовании шпионского ПО Pegasus в упомянутой хакерской атаке.

В перечень пострадавших вошли активистка Хала Ахед Диб, журналист Дима Фаррадж, политик Мостафа Хамарне, члены Национального олимпийского комитета и Ханан Элатр — жена убитого саудовского диссидента Джамаля Хашогги.

Pegasus является продуктом израильской NSO Group. Его назначение — добыча приватной информации, содержащейся в мобильных телефонах: сообщений, фотографий, переписок, контактов, данных GPS, записей телефонных разговоров. Также программа способна включать голосовую или видеозапись по воле следящей стороны.

Компания-разработчик утверждает, что ее продукт создан для борьбы с терроризмом и преступностью на государственном уровне и продается только в те страны, где «уважаются права человека». Однако продукт NSO Group постоянно оказывается в центре внимания по весьма неоднозначным поводам.

В частности, в 2018 году NSO стала фигурантом скандала, связанного с жестоким убийством саудовскими спецслужбами журналиста-диссидента Хашогги. Неназванный друг убитого подал на компанию иск в суд, утверждая, что телефон погибшего был взломан именно с помощью Pegasus.

В июле же 2021 года в открытый доступ попал список с более чем 50 тысячами человек, которые якобы представляют интерес для пользователей Pegasus. Достоверность и происхождение этого перечня не установлены, однако публикация вызвала медийный резонанс. В список вошли члены арабских королевских семей, 85 правозащитников, 189 журналистов, 64 крупные фигуры из мира бизнеса, свыше 600 политиков и чиновников (включая президентов и премьер-министров) из всех частей света. NSO категорически опровергает любые обвинения.

Примечательно, что связанные со шпионским ПО скандалы не обошли и сам Израиль. 7 февраля глава израильского МВД Айелет Шакед предложила создать госкомиссию для расследования сообщений о взломе телефонов бизнесменов и чиновников, многие которых не подозревались в каком-либо преступном поведении и стали объектами наблюдения без получения полицией необходимого разрешения суда.

Среди пострадавших находятся высокопоставленные руководители министерств финансов, юстиции и связи, мэры и эфиопы-израильтяне, а также соратники бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Предположительно, жертвой шпионажа также стали родственники экс-премьера.

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