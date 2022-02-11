Армия Мали провела успешную антитеррористическую операцию в районе Бугуни

Бамако, 11 февраля. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали (FAMa) генерал-майор Умар Диарра оценил результативность военных операций «Сутура» и «Келетигю».

«Генерал-майор Диарра встретился с губернатором региона Бугуни, бригадным генералом Кеба Сангаре. Офицеры обсудили ход проведения антитеррористических мероприятий. Начальник Генштаба остался доволен достижениями, которых добилась национальная армия (FAMa) в данной области. Он высоко оценил усилия солдат по обеспечению безопасности мирного населения. Военнослужащим удалось наладить свободное перемещение, создать все необходимые условия для открытия школ и проведения культурно-массовых мероприятий. Сангаре поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул, что бойцы FAMa продемонстрировали хорошую подготовку и высокую эффективность. Он отметил, что жители Бугуни доверяют правительственным войскам и считают их защитниками родины», — указано в коммюнике Генштаба.

Также генерал-майор Диарра призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации. Кроме того, он попросил соотечественников сообщать в колл-центр Генштаба имеющуюся информацию о деятельности террористов, чтобы помочь национальным войскам.

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Африканские аналитики и военные эксперты считают, что усиление армии связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских чиновников.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику западных элит. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Ранее руководство ВС Мали призвало сограждан взаимодействовать с армией через горячую линию. Также жителям рекомендовали избегать контакта с радикальными бандформированиями и не пускать их в населенные пункты.