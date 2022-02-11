Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 20:13
20:09
Общество
Диетолог Соломатина предостерегла от употребления огурцов при проблемах с ЖКТ
20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
20:09
Общество
Диетолог Колуман предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с сахаром
20:07
Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
20:06
Общество
Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга
20:05
Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
20:03
Политика
Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном
20:02
Общество
Кардиолог Дэвис назвал кимчи лучшим блюдом для здоровья сердца
19:54
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие
19:54
Происшествия
Прокуратура Ростовской области проверит информацию об избиении учеников одной из школ
Все новости

Армия Мали провела успешную антитеррористическую операцию в районе Бугуни

Весь мир
Армия Мали провела успешную антитеррористическую операцию в районе Бугуни
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 11 февраля. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали (FAMa) генерал-майор Умар Диарра оценил результативность военных операций «Сутура» и «Келетигю».

«Генерал-майор Диарра встретился с губернатором региона Бугуни, бригадным генералом Кеба Сангаре. Офицеры обсудили ход проведения антитеррористических мероприятий. Начальник Генштаба остался доволен достижениями, которых добилась национальная армия (FAMa) в данной области. Он высоко оценил усилия солдат по обеспечению безопасности мирного населения.

Военнослужащим удалось наладить свободное перемещение, создать все необходимые условия для открытия школ и проведения культурно-массовых мероприятий. Сангаре поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул, что бойцы FAMa продемонстрировали хорошую подготовку и высокую эффективность. Он отметил, что жители Бугуни доверяют правительственным войскам и считают их защитниками родины», — указано в коммюнике Генштаба.

Также генерал-майор Диарра призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации. Кроме того, он попросил соотечественников сообщать в колл-центр Генштаба имеющуюся информацию о деятельности террористов, чтобы помочь национальным войскам.

Армия Мали провела успешную антитеррористическую операцию в районе Бугуни
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Африканские аналитики и военные эксперты считают, что усиление армии связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских чиновников.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику западных элит. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Ранее руководство ВС Мали призвало сограждан взаимодействовать с армией через горячую линию. Также жителям рекомендовали избегать контакта с радикальными бандформированиями и не пускать их в населенные пункты.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Мали провела успешную антитеррористическую операцию в районе Бугуни
африка мали
Комментировать