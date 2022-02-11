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Актер Кошевой назвал Брик человеком с невероятным стержнем

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 19:43
Общество
Актер Кошевой назвал Брик человеком с невероятным стержнем
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 11 февраля. Актер Владимир Кошевой поделился опытом работы с коллегой Евгенией Брик и рассказал о ее личных качествах, которыми она обладала при жизни.

Кошевой исполнил роль экранного супруга Брик в фильме «Одесса». Актер запомнил коллегу яркой, улыбающейся, но при этом сомневающейся личностью.

«Она человек с невероятным стрежнем. Женя очень сильная, только близкие знали, как трудно ей, как она мужественно справляется с болезнью. Она поступила очень мужественно», — сказал актер в беседе с корреспондентом «Народных новостей».

Кошевой признался, что не может поверить в скоропостижную смерть актрисы. Он не знал о тяжелом недуге Брик, как и многие другие ее коллеги.

Артистка скоропостижно скончалась 10 февраля. На момент смерти ей исполнилось 40 лет. Последним желанием, о котором звезда рассказала своим поклонникам, было вновь побывать в Санкт-Петербурге.

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