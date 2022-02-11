Глава минобороны Британии Уоллес: переговоры с Шойгу были конструктивными и откровенными

Москва, 11 февраля. Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес назвал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу конструктивными.

По его словам, во время встречи в Москве затрагивались различные вопросы, в том числе ситуация на Украине. Уоллес отметил, что обсудил с Шойгу важность реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

«Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО», — заявил министр обороны Британии.

Уоллес подчеркнул, что глава Минобороны России и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заверили его в отсутствии у Москвы планов «вторжения» на Украину. По его словам, в ходе переговоров также поднимались вопросы, вызывающие беспокойство российских властей.

Ранее Шойгу заявил, что западные страны должны прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, сворачивание милитаристской кампании НАТО позволит снизить напряженность.