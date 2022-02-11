Шойгу призвал британского коллегу Уоллеса объяснить решение отправить спецназ на Украину

Москва, 11 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал своего британского коллегу Бена Уоллеса объяснить решение о переброске на Украину спецназа, а также цели военных.

По словам Шойгу, на данный момент именно западные страны провоцируют напряженность в Восточной Европе своей кампанией по милитаризации Украины. Если НАТО прекратит «напичкивать» Киев оружием, ситуация изменится.

«Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — сказал министр.

Ранее ситуацию вокруг Украины прокомментировал и сам Уоллес. В частности, он отметил, что Россия не строит военных планов в отношении соседней страны.