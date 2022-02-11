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Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг Камилы Валиевой и Алины Кабаевой

Олимпийские игры 2022
Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг Камилы Валиевой и Алины Кабаевой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 февраля. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова нашла сходство в допинг-скандалах российской фигуристки Камилы Валиевой и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Винер-Усманова напомнила, что в 2001 году Кабаева и ее партнер по сборной Ирина Чащина были на два года дисквалифицированы после обвинения в употреблении фуросемида. Тогда спортсменок лишили всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года.

«У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ТАСС.

Тренер добавила, что она предсказывала такую ситуацию в фигурном катании. Также Винер-Усманова считает умалчивание результатов допинг теста Валиевой вопиющим фактом.

Скандал, разгоревшийся из-за допинг-пробы олимпийской чемпионки в командном турнире по фигурному катанию Камилы Валиевой, соответствует стратегии Запада по борьбе с Россией, в том числе — по линии спорта. Такое мнение привела известная журналистка Тина Канделаки.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг Камилы Валиевой и Алины Кабаевой
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