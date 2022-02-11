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The Diplomat: активная модернизация ВМФ РФ стала неприятной неожиданностью для США

Армия
The Diplomat: активная модернизация ВМФ РФ стала неприятной неожиданностью для США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 февраля. Россия активно наращивает темпы модернизации ВМФ, который в будущем принесет много головной боли США и их союзникам.

Обозреватели издания The Diplomat заявили о впечатляющих боевых возможностях модернизированных подлодок ВМФ РФ. По их словам, российский флот заметно преобразился. Они убеждены, что ключевую роль в его развитии сыграл президент России Владимир Путин. После прихода к власти он запустил масштабные реформы и увеличил финансирование, что позволило значительно улучшить военный потенциал страны, передает «ПолитРоссия».

Авторы публикации говорят, что ставка была сделана на подводный флот. Россия активно вводит в эксплуатацию новые подлодки и модернизирует уже имеющиеся. Одними из самых примечательных являются субмарины проекта «Борей».

«С технической точки зрения последняя российская субмарина проекта "Борей" выделяется улучшенными характеристиками скрытности, лучшей подводной маневренностью и возможностью использовать баллистические ракеты "Булава"», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, наиболее значительным событием для флота является появление на вооружении кораблей и подлодок ракет «Калибр». Отмечается, что эти боеприпасы могут изменить правила игры на море. Это значит, что США, для которых активная модернизация ВМФ РФ стала неприятной неожиданностью, придется столкнуться с новыми вызовами.

«Россия показала, что все еще может представлять угрозу силам НАТО», — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что в РФ завершила госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон». Госкомиссия рекомендовала принять ее на вооружение российского ВМФ.

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