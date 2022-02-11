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Актриса Мария Миронова отказывается верить в смерть своей подруги Евгении Брик

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 19:40
Общество
Актриса Мария Миронова отказывается верить в смерть своей подруги Евгении Брик
instagram.com  /  @mariya_mironova_actress

Москва, 11 февраля. Внезапная смерть актрисы театра и кино Евгении Брик шокировала не только многочисленных поклонников звезды, но и ее коллег по ремеслу. В их числе оказалась звезда фильма «Качели» Мария Миронов.

Актриса Евгения Брик, известная широкому зрителю по фильму «Географ глобус пропил» и сериалу «Эти глаза напротив», скончалась 10 февраля. Траурная весть об уходе звезды застала Миронову врасплох.

«Женечка!!! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая, светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили... Красавица наидобрейшая, самая веселая, трудолюбивая и отзывчивая. Безмерно талантливый во всем человек», — отреагировала Миронова на смерть подруги в личном Instagram-аккаунте.

Актриса Мария Миронова отказывается верить в смерть своей подруги Евгении Брик
Pr Scr instagram.com / @mariya_mironova_actress

Миронова добавила, что родным и близким ушедшей в возрасте 40 лет актрисы понадобится немало сил, чтобы справиться с выпавшим на их долю несчастьем. Стоит отметить, что информация о недуге Брик хранилась в строгом секрете. Как призналась режиссер Алена Званцова, сериала в котором играла актриса, о болезни Брик не знала даже она.

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актриса миронова брик
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