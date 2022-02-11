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ОКР просит поддержать в соцсетях фигуристку Валиеву после инцидента с допинг-пробой

Спорт
ОКР просит поддержать в соцсетях фигуристку Валиеву после инцидента с допинг-пробой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 11 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) призвал отечественных болельщиков выразить поддержку фигуристке Камиле Валиевой в интернете на фоне разбирательств после сомнительного допинг-теста.

В ОКР заявили, что на юную и хрупкую девушку обрушилось тяжелейшее испытание. Комитет отметил невероятный талант фигуристки. Об этом сообщили в Telegram-канале ОКР.

«Интернет дает возможность писать слова поддержки в режиме реального времени без пауз. Так пусть Камила почувствует вашу любовь и искренние эмоции. Ей сейчас это очень нужно!» — говорится в сообщении ОКР.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило о выявлении сомнительного допинг-теста у фигуристки Валиевой, из-за чего была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее прокомментировала ситуацию с допинг-тестированием российской фигуристки Камилы Валиевой. Она считает, что в скандале замешаны спецслужбы Запада, все обвинения являются абсурдными и вызывают много вопросов.

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олимпиада окр валиева
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