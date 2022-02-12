«Мы все разучились любить и ненавидеть»: актер Сергей Селин о проблеме современного кино

Заслуженный артист России, широко известный по роли Анатолия Дукалиса в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела» Сергей Селин в эксклюзивном интервью рассказал ФАН, зачем актерам необходимо профильное образование, отчего хороших артистов больше, чем хорошо снятых фильмов, а главное — почему блогеры и кавээнщики должны заниматься своим делом, а не играть роли в кино и театре.

— Сергей Андреевич, обязательно ли актерам тратить время на учебу в вузе, ведь сегодня играть на сцене в театре или сниматься в кино может кто хочет, например блогеры или кавээнщики?

— Почему-то сегодня считается, что необязательно заканчивать театральный вуз и необязательно учиться у великих мастеров. Подчеркну — великих мастеров. Вот я учился у народного артиста СССР Игоря Олеговича Горбачева — героя соцтруда, художественного руководителя тогда Пушкинского театра, а ныне это — театр Александрийский. И, вы знаете, очень многое именно мастер дает. Почему-то многие считают, что этого не надо. Я думаю, что это — из-за того, что требования сегодня к актерам заниженные, видимо. Поэтому у нас снимаются блогеры или кавээнщики. Но у любого кавээнщика есть своя профессия и свои вузы, которые они заканчивали. И все, что они делают в кино, — это художественная самодеятельность определенная, правильно? Другое дело, что КВН у нас стал профессиональным, и он приносит реальный доход, и реально каналы все это дело показывают. Многие, кто сейчас снимается в кино, вышли из КВН, и у них удачный опыт. Это просто самородки, но согласитесь, что их немного. В КВН играет вся страна, а настоящих талантов оттуда, которые в кино снимаются талантливо, можно по пальцам пересчитать. Это как у блогеров. Мы смотрим на них и говорим, вот, они получают миллионы. Но таких — единицы на самом деле.

vk.com / Сергей Селин

— То есть Вы против того, что во многих фильмах играют не актеры с образованием, а выходцы из КВН?

— Я не лезу в их сферу. Кто-то сказал кавээнщикам, помню, мол, ты же врач, так иди лечи, а смешить будут публику другие люди. А ты лечи, а ты строй, если ты строитель. Если ты биолог, то иди проводи опыты и эксперименты. Вот и все! Кто на что учился, что называется. Но, ребят, поймите и не обижайтесь, для нас вы всегда останетесь кавээнщиками. Но я не могу приравнять их к актерской профессии. Это то же самое, что приравнять зубного врача к профессии артиста. Как это можно сделать? Да никак. Мы же не летим в самолете, где сидит блогер или кавээнщик за штурвалом самолета. Естественно ведь, что там должен сидеть профессионал, летчик. И так же со сценой. Но не выходят же сантехники играть, потому что они в КВН в своей жилконторе играют, а потом выходят на сцену.

— Вы — за определенный ценз в актерской профессии? Чтобы как у врачей, когда без диплома ты не можешь лечить людей, а в ситуации с артистами ты не можешь сниматься в кино или служить в театре без образования?

— Абсолютно! Но поймите меня правильно: я же не буду сидеть за штурвалом самолета и лечить людей, потому что я учился на актера. С годами, конечно, я все меньше и меньше реагирую на то, что в нашей сфере много дилетантов. А раньше мы просто обалдевали. И КВН — да, это интересно, да, люди занимаются творчеством в хорошем смысле этого слова. Но просто все эти комедийные шоу подаются так, что у нас, кроме этого, больше ничего нет. Знаете, есть история, когда продюсер говорит кастинг-директору, что ему нужны звезды для картины. И кастинг-директор назвала имена и фамилии настоящих народных актеров. На что продюсер реагирует негативно: я же сказала звезды — это Михаил Галустян, Сергей Светлаков, а ты чего? Кого привел? Безусловно, ребята — звезды, и Миша, и Сережа, однозначно. Они доказали. Но это — исключение. Кирилл Юрьевич Лавров тоже не имел высшего образования, но он был гений. Это самородки. И среди ребят-кавээнщиков есть такие же самородки. Но не повально, однозначно. Сегодня они играют спектакли и ездят с гастролями.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Есть мнение, что хороших актеров сегодня найти проще, чем хорошо сделанное кино. А Вы с этим согласны?

— Кино — искусство массовое, по крайне мере, так было во времена СССР. Но сегодня складывается такое ощущение, что больше сюжетов не осталось. Хотя их достаточно много. Но есть чувство, что историй больше нет, закончились. И 95% фильмов сегодня ориентированы почему-то на молодежь. А как быть с людьми старшего возраста?! Им что, кино новое не нужно? Все это очень странно, что все ориентировано исключительно на молодое поколение. А оно, это поколение, отвыкло думать, сопереживать, и отвыкло плакать. Просто плакать и думать.

Мы все разучились любить и ненавидеть, как ни странно. В хорошем смысле слова. И делают почти все для «people, который хавает». Под него и подстраиваются сейчас режиссеры. Плюс современного кино — в том, что оно дает много работы актерам. Артистов ведь много, и каждый год еще выпускают все новых и новых. И частные студии выпускают, и университеты. Но не нужно стране такое количество артистов на самом деле. Потом они просто вступают в ряды безработных и всю жизнь маются, поэтому надо быть готовым к тому, что тебе придется маяться. Потому что не бывает все гладко. У редких артистов все гладенько, и их снимают в кино, они заняты в театре, и они прямо нарасхват. В основном это — черная и белая полосы. Зачастую черная. Это очень часто бывает. Но, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, скажу, что сегодня из того, что происходит, многое просто радости не приносит, работа механическая стала. Работа за деньги. Ведь всем нужно содержать и кормить семьи. Я вижу, как на съемочной площадке артисты, произнося текст, не понимают вообще, что говорят, потому что им дали за час до сцены текст, и они полностью сценария не знают. Им его просто не дают целиком. И все это очень сильно сначала расстраивало, а теперь я уже перестал переживать.