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Власти США сокращают цены на газ в Европе с помощью японского СПГ

Экономика
Власти США сокращают цены на газ в Европе с помощью японского СПГ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Соединенные Штаты снижают стоимость газа в ЕС с помощью СПГ Японии. Страна пообещала отправить на европейский рынок излишки топлива в случае проблем с российским газом из-за ситуации на Украине.

Япония уже поставила несколько судов для подтверждения своего намерения. В итоге голубое топливо в ЕС подешевело на 1,54%.

Страна сама выступает в качестве импортера, потому каких-либо крупных поставок ждать не следует, заявил эксперт по энергетике Станислав Митрахович. По его словам, при таком сценарии цена на сжиженный газ будет заметно выше, чем на спотовых рынках.

Блокировка поставок российского сырья приведет к опустошению европейских хранилищ газа за шесть недель. Государства ЕС также окажутся не готовы к зиме в 2022-2023 годах из-за критически низких запасов сырья.

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