Сергей Шойгу и российские звезды выберут победителя фотоконкурса «Самая красивая страна»

Москва, 11 февраля. Русское географическое общество (РГО) утвердило состав жюри конкурса фотографий «Самая красивая страна». Работы участников оценят российские звезды, иностранные фотографы и президент РГО Сергей Шойгу, сообщается в пресс-релизе.

Участие в фотоконкурсе может принять любой желающий. Отмечается, что фотографии могут быть сделаны как на профессиональную фотокамеру, так и на обычный смартфон. Отбор работ будет проходить в два этапа, в ходе которых эксперты выберут по 10 фотографий в каждой взрослой и по пять фотографий в каждой детской номинациях. При этом отбираться работы будут на условиях полной анонимности.

В состав жюри конкурса вошли президент РГО Сергей Шойгу, российский фотограф Сергей Горшков, космонавт-испытатель Иван Вагнер, а также актер Сергей Гармаш и другие российские звезды. Также свою оценку работам дадут иностранные фотографы Марко Урсо, Эндрю Паркинсон и Мишель Рогго.

Победители конкурса «Самая красивая страна» в возрасте от 17 лет и старше получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей, а победители детских номинаций — квадрокоптеры. Фотографии на конкурс будут приниматься до 10 апреля на официальном сайте проекта.

Как сообщалось ранее, снимок фотохудожницы из Нового Уренгоя Вероники Баласюк был высоко оценен жюри творческого конкурса художественной фотографии международной премии 35AWARDS. Работа россиянки под названием «the moth`s dream» вошла в список лучших.