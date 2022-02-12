Марков: Инфляция в США была бы терпима, если бы не остальные проблемы Байдена

Рекордная инфляция в США не является фатальной для страны, однако в совокупности с многочисленными проблемами и внутренним политическим кризисом усиливает волну недовольства американцев своим правительством. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Марков.

Накануне новостные агентства сообщили, что инфляция в США достигла самого высокого уровня за 40 лет в январе, цены на товары первой необходимости — продукты питания, электроэнергию и жилье — выросли на 7,5% по сравнению с 2021 годом. Инфляцию связывают с воздействием пандемии COVID-19 на торговлю. При этом не более 37% американцев одобряют, как президент США Джо Байден управляет экономикой.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что в экономическом плане США находятся не в самом плохом состоянии: американцы действительно стали жить хуже, но их уровень жизни не столь плох, как в странах, в которых ход жизни был нарушен из-за вмешательства Вашингтона. Соединенные Штаты, по словам аналитика, переживают кризис власти.

«Американское правительство производит большие финансовые влияния в экономику, поэтому при всех трудностях в секторе экономики есть рост. Проблема в том, что огромная денежная масса ушла на спекуляции в банковской сфере. Фондовый рынок раздут, рано или поздно он обрушится. Кроме того, из-за этих операций растут цены по всему миру. Инфляция во всех странах усилилась из-за США, она импортированная», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт обратил внимание, что власть демократов в США вызывает недовольство у большинства населения этой страны. В вину президенту Джо Байдену и его команде ставят провал Соединенных Штатов в Афганистане, рост преступности во всех крупных городах из-за снижения финансирования полиции, миграционный кризис на мексиканской границе, многочисленные скандалы внутри коалиции демократов и публичные казусы, допущенные лидером США, которые ставят под сомнение его дееспособность. Марков выразил уверенность, что на промежуточных выборах, которые состоятся ближайшей осенью, большая часть мандатов и в сенате, и в конгрессе достанется республиканцам.

Ранее ФАН рассказал, почему объявление Литвой «противостояния» Китаю можно назвать «экономическим суицидом». Официальный Вильнюс публично заявил, что объединяется с Канберрой для противостояния Пекину.