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Черногория посоветовала гражданам уехать с Украины

Политика
Черногория посоветовала гражданам уехать с Украины
pixabay.com  /  pixelRaw

Подгорица, 11 февраля. Министерство иностранных дел Черногории порекомендовало своим гражданам выехать с Украины.

В последнее время на Западе чаще звучит риторика о предстоящей «войне» Москвы с Киевом. При этом Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого «нападать», а подобные сообщения используются как предлог для расширения НАТО.

Черногория призвала своих граждан покинуть Украину. Соответствующее заявление выпустил МИД страны.

Ранее аналогичные меры предприняло внешнеполитическое ведомство Японии. Министерство иностранных дел потребовало от граждан немедленно выехать из Украины, а также повысило уровень опасности пребывания в государстве до максимального.

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