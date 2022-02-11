Правительство России решило отказаться от криптовалютного кредитования

Москва, 11 февраля. Власти РФ не будут создавать возможность кредитования в цифровой валюте, указывается в пояснительной записке Минфина к концепции регулирования криптовалют. Об этом пишет ТАСС.

Токены в стране нельзя будет использовать под кредиты, а также их невозможно будет применять как залог. Данная информация прописывается в новой концепции регулирования оборота монет.

«Вопросы кредитования в криптовалюте, равно как и использование криптовалюты в качестве залога Минфином не рассматриваются и не предусматривались предложенным подходом», — отмечается в документе.

Кроме того, Министерство финансов собирается ввести ограничения и рамки в области рекламы криптовалютных инструментов и услуг, связанных с виртуальной валютой.

«Предусмотрено введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Одновременно с этим будут проработаны вопросы введения ограничений и установления контроля в отношении рекламы», — сообщают в финансовом ведомстве.

Минфин также выступает за ограничение перечня доступных к купли-продаже на территории Российской Федерации криптоинструментов, чтобы защитить инвесторов от мошеннических активов и токенов-финансовых пирамид. Еще в министерстве предлагают разрешить покупку монет зарубежными гражданами на проверенных платформах.