Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 20:12
20:09
Общество
Диетолог Соломатина предостерегла от употребления огурцов при проблемах с ЖКТ
20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
20:09
Общество
Диетолог Колуман предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с сахаром
20:07
Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
20:06
Общество
Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга
20:05
Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
20:03
Политика
Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном
20:02
Общество
Кардиолог Дэвис назвал кимчи лучшим блюдом для здоровья сердца
19:54
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие
19:54
Происшествия
Прокуратура Ростовской области проверит информацию об избиении учеников одной из школ
Все новости

Правительство России решило отказаться от криптовалютного кредитования

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 19:26
Экономика
Правительство России решило отказаться от криптовалютного кредитования
Global Look Press  /  Rafael Henrique / Keystone Press Agency

Москва, 11 февраля. Власти РФ не будут создавать возможность кредитования в цифровой валюте, указывается в пояснительной записке Минфина к концепции регулирования криптовалют. Об этом пишет ТАСС.

Токены в стране нельзя будет использовать под кредиты, а также их невозможно будет применять как залог. Данная информация прописывается в новой концепции регулирования оборота монет.

«Вопросы кредитования в криптовалюте, равно как и использование криптовалюты в качестве залога Минфином не рассматриваются и не предусматривались предложенным подходом», — отмечается в документе.

Кроме того, Министерство финансов собирается ввести ограничения и рамки в области рекламы криптовалютных инструментов и услуг, связанных с виртуальной валютой.

«Предусмотрено введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Одновременно с этим будут проработаны вопросы введения ограничений и установления контроля в отношении рекламы», — сообщают в финансовом ведомстве.

Минфин также выступает за ограничение перечня доступных к купли-продаже на территории Российской Федерации криптоинструментов, чтобы защитить инвесторов от мошеннических активов и токенов-финансовых пирамид. Еще в министерстве предлагают разрешить покупку монет зарубежными гражданами на проверенных платформах.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Правительство России решило отказаться от криптовалютного кредитования
минфин криптовалюта биткоин правительство россии регулирование
Комментировать