19FortyFive: японский Намбу стал худшим пистолетом в истории

Вашингтон, 11 февраля. Худшим пистолетом в истории мировой оружейной промышленности является японский Намбу, уверены аналитики из США.

Военный эксперт Брент Иствуд в статье для портала 19FortyFive обратил внимание на пистолет японского производства времен Второй мировой войны Намбу. По его словам, лишь одного взгляда на внешний вид этого оружия достаточно для того, чтобы понять, почему это оружие стало настоящим провалом оружейников из Японии. Аналитик подчеркнул, что Намбу напоминает немецкий пистолет Люгера тех же времен, однако сходство ограничивается лишь внешностью, так как по своим характеристикам он был далек от своего «прототипа». Образец отличался частыми поломками и непроизвольными выстрелами, что делало Намбу ненадежным и опасным оружием, констатировал автор материала.

«Одного беглого взгляда достаточно, чтобы задаться вопросом: как такой пистолет мог стать стандартом в японской армии? Он просто уродливо выглядит. Его финальные образцы эпохи Второй мировой было опасно носить», — объяснил Иствуд, почему японский «стальной самурай» оказался провалом для его создателя — генерала Кидзиро Намбу.

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин заявил о недопустимости размещения американского ракетного вооружения на японской территории.