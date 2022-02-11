Адвокаты Турции обвинили власти в нарушении конституции из-за роста тарифов ЖКХ

Анкара, 11 февраля. 76 ассоциаций адвокатов Турции заявили, что повышение цен на электроэнергию с начала года не только противоречит конституции, но и нарушает права человека.

«Каждый имеет право использовать доступную энергию», — отмечается в совместном пресс-релизе.

В документе указывается, что ассоциации будут использовать все доступные юридические способы, чтобы вернуть тарифы к «справедливой» стоимости для потребителей.

Baroların, “Ucuz Enerji Kullanımı Herkesin Hakkıdır!” başlıklı ortak basın açıklamasıhttps://t.co/y6aN9kvIaa pic.twitter.com/gRuG1xxOIy — Ankara Barosu (@ankarabarosu) February 10, 2022

Правовые организации утверждают, что это повышение цен является нарушением 2-й, 10-й и 167-й статей конституции республики и 14-й статьи Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), в число подписантов которой входит и Турция.

Согласно заявлению, расчеты, используемые властями для определения поэтапного повышения цен для потребителей, основаны не на фактических данных. Как объяснили юристы, 31 января ежемесячная норма потребления была повышена с 150 кВт до 210 кВт. Однако семьи из четырех человек, коих в Турции очень много, потребляют как минимум 235 кВт в месяц, говорится в заявлении.

Адвокатские ассоциации утверждают, что для определения средних показателей необходимо полагаться на отчеты и научные данные, которые в настоящее время отсутствуют.

???? 76 BARO: "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır!"



???? "Kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır”



Açıklamanın tamamı için;

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Юристы уверены, что счета за электроэнергию, взимаемые с предприятий, также являются непомерно высокими.

Так, на этой неделе представители малого бизнеса начали вывешивать свои счета за электроэнергию на витринах в знак протеста против повышения цен. Рабочие в Измире сожгли счета за коммунальные услуги перед зданием государственного управления социального обеспечения, а лидер оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что не будет платить за электроэнергию до тех пор, пока правительство не отрегулирует ситуацию.

«Мы, нижеподписавшиеся ассоциации адвокатов, почтительно объявляем общественности, что мы против этого непомерного увеличения [цен на] электроэнергию. Мы будем следить за снижением тарифов до более справедливого уровня для наших граждан, и мы примем все меры правовой защиты в этом процессе», — говорится в заявлении.

Напомним, что в ночь на 1 января власти Турции резко повысили цены на электроэнергию для домашних хозяйств и компаний и вновь увеличили ежемесячные тарифы на природный газ.

Согласно нововведениям, с 2022 года цены на электричество были повышены примерно на 52% для домохозяйств с низким спросом, а для коммерческих потребителей с высоким спросом возросли более чем на 127%. Рост цен коснулся также природного газа, бензина, страхования автомобилей и некоторых сборов за проезд по мостам.

В целом в стране зафиксирован самый высокий с 2003 года уровень инфляции. Лишь по официальным данным, за последний год стоимость товаров и услуг выросла на 48,7%, при этом независимые экономисты утверждают, что этот показатель на самом деле занижен в два раза.

Стремительный рост инфляции в Турции наносит серьезный удар не только по группам населения с низкими доходами, но и по среднему классу, поскольку потребительский спрос в стране значительно сократился. Это привело к тому, что местный бизнес несет серьезные убытки.

bazı kafeler ısıtıcılara saatlik ücret koymaya başlamış pic.twitter.com/HypVIWb7GA — Ahmet Rıfat Albuz (@AhmetRifatAlbuz) February 11, 2022

Известно, что теперь в ряде кафе и ресторанов стали взимать плату за то, чтобы сесть за стол. К тому же, за пользование обогревателями на открытых террасах с клиентов могут попросить от 3 до 15 лир (от 16 до 85 рублей) в час. А при заказе меньше, чем на 30–40 лир (170–225 рублей) гостям отказывают в посещении. Новые правила связаны с подорожанием цен на электроэнергию, продукты и ростом арендной платы.