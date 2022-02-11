Театр абсурда: плохая игра британских политиков

Мне одному кажется, что политиков из Туманного Альбиона, желающих срочно провести переговоры с Кремлем, и непременно «с позиции силы», в феврале 2022 года вдруг стало как-то чересчур много? Как говорится, пошли косяком, причем в иерархическом порядке: сначала, 2 февраля, премьер-министр Борис Джонсон (телефонный разговор с Владимиром Путиным), потом, 10 февраля, министр иностранных дел Лиз Трасс (встреча и переговоры с Сергеем Лавровым), наконец, 11 февраля, министр обороны Бен Уоллес.

Как известно, джентльмены выигрывают, поскольку никуда не торопятся, а здесь они что-то явно заторопились. При этом ничего по существу обсуждаемых вопросов сказать не могут, вменяемого диалога не ведут, только ультимативно выдвигают какие-то не имеющие отношения к действительности требования и грозят России разными санкциями за их неисполнение. Все это выглядит как очень плохой театр, что для родины Шекспира — более чем странно. И даже если это — театр абсурда, то до уровня Сэмюэла Беккета отмеченные выше персонажи явно не доросли.

На безумных эскападах Лиз Трасс не оттоптался только ленивый, хотя она, что называется, «в танке», и не исключено, что «через броню» что-то слышала о желании Кремля устроить «бомбардировку Воронежа». Хотя, казалось бы, в черном юморе выпускники и выпускницы Оксфорда должны знать толк. Но ничего подобного — глава Форин-офиса отрабатывала свою программу. Впрочем, тем же самым явно «озадачены» и ее коллеги по действующему правительству Ее Величества: как те, кто получил прямой контакт с руководством РФ, так и те, кто исполняет роль моськи, лающей на русского медведя со своей территории.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Самое интересное здесь заключается в следующем: этих британских политиков, успешно играющих роль то ли клоунов, то ли роботов с зацикленной программой, лидеры нашего государства явно готовы принимать, пытаются говорить с этими персонажами всерьез и даже полную неадекватность с их стороны готовы трактовать как «диалог немого с глухим», а не «нормального человека с сумасшедшим». Только ли в соблюдении дипломатического этикета здесь дело? Даже невооруженным глазом видно несколько моментов, к этикету отношения не имеющих.

Прежде всего, это более чем вероятная в ближайшее время отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра. И дело здесь вовсе не в его развеселых вечеринках на фоне всеобщего локдауна — это лишь повод, а не причина. Нынешний лидер консерваторов наломал столько дров, что, будь они не политическими, а реальными, проблемы с отоплением и логистикой никого бы в Великобритании нынешней зимой уже не волновали. Но лохматый премьер сделал все для того, чтобы миллионы избирателей, в том числе голосовавших за партию тори, оказались перед выбором: мерзнуть или голодать? Он фактически развалил подписанное им же соглашение с ЕС по брекситу, умудрившись рассориться не только с Брюсселем, но также с Парижем и Берлином. Правда, в столице Германии «зеленые» все еще пляшут под английскую дудку, но уже без особого энтузиазма и, похоже, ненадолго. Заключенное в июне прошлого года на пару с Джо Байденом соглашение, названное Новой Атлантической хартией и впоследствии дополненное блоком AUKUS, привело к укреплению российско-китайского стратегического союза и к дополнительным конфликтам внутри НАТО.

gov.uk /

Помимо всего прочего, стоит напомнить, что с апреля 2020 года и вплоть до нынешнего дня наша страна экспортирует — преимущественно в Соединенное Королевство — практически все добываемое золото (почти 800 тонн за два года), заморозив пополнение этим драгоценным металлом собственных запасов, чем на посту главы ЦБ с момента своего назначения активно занималась Эльвира Набиуллина, в течение неполных семи лет увеличившая их с 900 почти до 2300 тонн, т. е. в два с половиной раза. А тут такой резкий, на 180 градусов, политический разворот — явно в пользу Всемирного золотого совета, заседающего в Лондоне и рулящего мировым оборотом 79-го элемента таблицы Менделеева… Вряд ли это могло быть спонтанным решением на уровне Банка России — скорее, частью некоего многоуровневого соглашения, которое британская сторона, раздувая истерию вокруг «российской угрозы», с какого-то момента перестала выполнять. Казалось бы, при чем тут Джонсон? Но он и его кабинет уже не первый месяц активно раздувают эту самую истерию, как минимум помогая своим кураторам из Сити «подвесить» вопрос об исполнении своих обязательств. А время — деньги. И немалые. Но по большому счету дело даже не в этом.

В настоящее время шансы на то, что Джонсона вот-вот назначат «козлом отпущения», почти 100-процентные. И никакие рокировки в кабинете министров его не спасут. Вопрос лишь в том, кто сменит его в особняке на Даунинг-стрит, 10. И вот здесь, похоже, обе главные кандидатуры на наших глазах прошли сейчас «испытание Россией». И это испытание заключалось прежде всего в том, чтобы пунктуально выполнить полученные от «хозяев дискурса и ракурса» инструкции. Ведь на кону сейчас — не просто кресло премьер-министра. На кону сейчас — кресло премьер-министра в момент смены монарха Соединенного Королевства, что на порядки ценнее. Вот и принц Чарльз что-то повторно захворал коронавирусной инфекцией. Будем надеяться, что болезнь у него снова ограничится легкой формой. А если нет? Даже страшно подумать…

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