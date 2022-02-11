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Бен Уоллес: Шойгу подтвердил, что Россия не будет нападать на Украину

Армия
Бен Уоллес: Шойгу подтвердил, что Россия не будет нападать на Украину
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Россия подтвердила отсутствие планов по вторжению на украинскую территорию, заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

Встреча министров обороны Британии и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу, а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова состоялась в Москве. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Украины.

«Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России», — отметил Уоллес по итогам встречи.

Сергей Шойгу же в рамках переговоров выразил обеспокоенность Кремля из-за поставок западного оружия на Украину.

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