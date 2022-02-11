Бен Уоллес: Шойгу подтвердил, что Россия не будет нападать на Украину

Москва, 11 февраля. Россия подтвердила отсутствие планов по вторжению на украинскую территорию, заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

Встреча министров обороны Британии и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу, а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова состоялась в Москве. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Украины.

«Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России», — отметил Уоллес по итогам встречи.

Сергей Шойгу же в рамках переговоров выразил обеспокоенность Кремля из-за поставок западного оружия на Украину.