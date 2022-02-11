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Власти США призвали Канаду срочно подавить протесты дальнобойщиков

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 19:42
Весь мир
Власти США призвали Канаду срочно подавить протесты дальнобойщиков
Global Look Press  /  Lin Wei/XinHua

Оттава, 11 февраля. Власти США призвали правительство Канады воспользоваться федеральными полномочиями с целью смягчить экономические проблемы, вызванные блокадой торгового пути между странами из-за протестов дальнобойщиков. Об этом сообщила администрация Джо Байдена.

Министры внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и транспорта Пит Буттиджич призвали правительство Канады «использовать федеральные полномочия, чтобы разрешить ситуацию на совместной границе».

«Пограничные и таможенные службы США и Канады работают в неотложном порядке с целью обеспечить постоянный поток товаров и услуг через международную границу, используя альтернативные сухопутные, а также морские и воздушные пути», — заявил представитель Белого дома.

Мост Амбассадор, через который проходит наиболее загруженная сухопутная граница в мире, является крайне важным маршрутом поставок для автопроизводителей американского Детройта. Блокада пути из-за продолжающихся более двух недель протестов дальнобойщиков привела к сокращению объемов производства автомобилей и серьезному экономическому ущербу. Toyota, Ford и другие компании сообщили о больших потерях.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо обещал мэру города Уиндзор, граничащему с Детройтом, Дрю Дилкенсу оказать поддержку, чтобы вернуть контроль над ситуацией.

«Если протестующие не уйдут, мы найдем другой способ пройти вперед. Если это означает применение физической силы, то мы готовы и к таким мерам», — заявил Дилкенс.

Мэр города добавил, что намерен добиться разгона протестующих у границы в судебном порядке.

«Колонна свободы», состоящая примерно из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо.

Блокада моста Амбассадор началась 7 февраля. Участникам удалось заблокировать пункты пересечения границы в провинциях Альберта и Манитоба.

Масштабные протесты в Канаде привели к таким же демонстрациям в США, Австралии, Новой Зеландии и Франции, где население устало от двух лет пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

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