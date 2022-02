Власти США призвали Канаду срочно подавить протесты дальнобойщиков

Оттава, 11 февраля. Власти США призвали правительство Канады воспользоваться федеральными полномочиями с целью смягчить экономические проблемы, вызванные блокадой торгового пути между странами из-за протестов дальнобойщиков. Об этом сообщила администрация Джо Байдена.

Министры внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и транспорта Пит Буттиджич призвали правительство Канады «использовать федеральные полномочия, чтобы разрешить ситуацию на совместной границе».

Мост Амбассадор, через который проходит наиболее загруженная сухопутная граница в мире, является крайне важным маршрутом поставок для автопроизводителей американского Детройта. Блокада пути из-за продолжающихся более двух недель протестов дальнобойщиков привела к сокращению объемов производства автомобилей и серьезному экономическому ущербу. Toyota, Ford и другие компании сообщили о больших потерях.

I also spoke with @DrewDilkens, the Mayor of Windsor, about the illegal blockade of the Ambassador Bridge. We’re committed to helping the Mayor and the province get the situation under control – because it is causing real harm to workers and economies on both sides of the border.