Минфин РФ сообщил о корректировке топливного демпфера с 1 апреля

Москва, 11 февраля. Министерство финансов РФ анонсировало корректировку топливного демпфера. Она ожидается с 1 апреля 2022 года, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предстоящие изменения позволят сдержать рост цен на автозаправочных станциях в 2022-2024 годах в рамках инфляции. Проект был одобрен Правительством России. Дополнительные расходы федерального бюджета оцениваются в 650,7 млрд рублей за три года.

«Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке», — сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Проект закона о повышении компенсации нефтяным компаниям за продажу топлива на внутреннем рынке могут принять в России в ближайшее время. Это позволит избежать традиционного для весны роста цен на бензин.