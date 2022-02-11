Британец Пол Бишоп воссоединился с потерянным 11 лет назад зубным протезом

Сталибридж, 11 февраля. Житель британского города Сталибридж Пол Бишоп поделился удивительной историей воссоединения с потерянным зубным протезом.

Британец рассказал, что 11 лет назад отдыхал в Испании. Во время вечеринки мужчина переборщил с сидром, и его стошнило в мусорное ведро. По словам Бишопа, никаких изменений он не заметил и двинулся дальше, пишет BBC News.

«Когда мы направились в следующий бар, друг повернулся ко мне и спросил, где мой зубной протез», — отметил он.

Мужчина вернулся на вечеринку и отчаянно пытался найти протез, но безуспешно. Спустя годы британец получил по почте посылку, внутри которой лежала вставная челюсть. Оказалось, что ее нашли на свалке и передали правоохранителям, которые изучили ДНК и установили адрес владельца.

Ранее сотрудники литовской почтовой службы обнаружили письма, спрятанные в вентиляционной шахте. Они должны были быть доставлены адресатам более 50 лет назад.