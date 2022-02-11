Премьера нового кроссовера Skoda Afriq состоится весной 2022 года

Москва, 11 февраля. Skoda продолжает создание экспериментального автомобиля, в чьей разработке участвуют студенты технического училища марки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы чешской компании.

Новым проектом станет компактный кроссовер под названием Afriq, построенный на основе модели Kamiq. В настоящее время студенты вносят последние доработки в конструкцию машины.

«Выбранное студентами название Afriq указывает, в частности, на ответственность Skoda Auto за всю деятельность Volkswagen Group в Северной Африке, откуда берет свое начало ралли "Дакар"», — отметили в компании.

Согласно планам марки, премьера кроссовера Skoda Afriq состоится весной этого года.

В прошлом месяце компания Skoda запустила производство нового бюджетного седана. Модель Slavia была разработана специально для индийского рынка.