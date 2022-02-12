Каким плохим вещам может научить фильм «Красотка»

В 1990 году на экраны вышел фильм «Красотка». Картина стала культовой, даже сейчас, спустя 30 с лишним лет, это — одна из самых популярных мелодрам за всю историю кино. Многих подкупили простота истории, счастливый конец и великолепная игра актеров. Чего уж тут скрывать, дуэт Джулии Робертс и Ричарда Гира превзошел все ожидания.

Но сегодня принято разбирать ошибки прошлого и находить их даже в том, что когда-то считалось святым. Такое время, что поделать. Но если разобраться, то «Красотка» в современном обществе воспринимается не так однозначно.

Многие смотрели фильм довольно давно, потому интересно, как к нему отнесутся те, кто пропитался современными установками. Изменится ли их отношение к культовому кинофильму? Возможно, стереотипы, показанные в данной ленте, многими будут пересмотрены, пишет 7days.

Что же не так с «Красоткой»?

Фильм поначалу задумывался намного драматичнее. Главная героиня Вивиан должна была быть зависимой наркоманкой, а важным условием ее привилегированного клиента был полный отказ от пагубной зависимости.

В финале фильма герой Ричарда Гира должен был высадить Вивиан из автомобиля и бросить в девушку заработанные ею деньги. На выручку Вивиан должна была поехать в Disneyland.

После того как сценарий был перекуплен студией Disney, его кардинально изменили. А от ролей отказались заявленные Мишель Пфайффер и Аль Пачино.

Режиссером стал Гэрри Маршалл — создатель романтической комедии «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселом в главных ролях. Первое, что он сделал, — добавил в фильм сцену, где Вивиан рассказывает о своей заветной детской мечте — стать принцессой, которую спасает из башни прекрасный принц. Таким образом героиня «Красотки» стала Золушкой в современных реалиях.

После выхода фильма Джулия Робертс стала настоящей звездой, а карьера Ричарда Гира снова пошла на взлет. Ирония в том, что актер снялся в фильме только из-за крупного гонорара. Свою славу он к тому времени уже получил после фильма «Американский жиголо», где играл работника эскорт-услуг.

wikipedia.org / David Shankbone/CC BY 3.0

Романтизация секс-работы

Что касается опасных шаблонов. В «Красотке» работа по оказанию секс-услуг показана в положительном виде. Худшее, что мы видим в фильме, — это квартира, в которой проживает героиня Джулии Робертс, и старые сапоги.

Проституция очень опасна, вряд ли кого то из девушек даже в кино ожидает подобный счастливый конец. Она на полном серьезе — одна на миллион. Остальных могут обидеть сутенеры, клиенты. Из-за постоянного стресса они склонны к зависимостям и получают сотни посттравматических расстройств.

В фильме есть момент, где Эдвард проговаривается коллеге о том, где познакомился с Вивиан, мужчина сразу же к ней пристает, не считаясь с чувствами героини.

Кадр из фильма «Красотка» /

Товарно-денежные отношения

Несмотря на то, что история Вивиан и Эдварда больше похожа на диснеевскую сказку, в ней ярко проявляется их товарно-денежная сторона. Дело даже не в том, что Эдвард купил время девушки. Он показывает свои чувства через подарки. Он вновь и вновь покупает ее внимание и чувства.

Вивиан принимает пассивную роль, она просто ждет, что предложит Эдвард. В любом кино требуется визуализировать внутренние изменения героя через внешность и поступки. Именно так и происходит с героиней. Она приходит в магазин и ставит на место зарвавшихся продавщиц. Других изменений Вивиан мы не видим. Поэтому нам кажется, что новое платье и прическа — это все, что вам нужно для новой жизни. Герой Ричарда Гира тоже делает шаг в сторону от циничного зарабатывания средств: вкладывает деньги в убыточную семейную компанию.

После потребительских 1980-х годов в США такой поступок очень смел. При этом он тратит неприлично большие деньги, складывается ощущение, что он получает удовольствие только в этом. По сути, он покупает и Вивиан.

wikipedia.org / Zff2012 / CC BY-SA 3.0

Заключение

Несмотря на культовость фильма, стоит понимать, что это — всего лишь сказка: некоторые понятия из фильма безнадежно устарели. Скорее всего, именно поэтому ремейки старых мелодрам всегда провальны. Чего стоит только возвращение «Иронии судьбы, или С легким паром!» и других кинофильмов. Фильмы должны жить в своем времени, ведь любим мы их по большей части потому, что они помогают нам предаться ностальгии.

Ранее сообщалось, как Марюс Вайсберг заявил, что американцы воспринимают «Иронию судьбы, или С легким паром!» как индийский мюзикл.